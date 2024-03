Nuova filantropia, per due giorni Milano si fa capitale con Philea

in Europa ci sono 186 mila Public Benefit Foundation che erogano ogni anno 54 miliardi di euro per progetti per la collettività, e possono contare su patrimoni che complessivamente ammontano a 647 miliardi di euro

Dall’Umanitaria al Pio Albergo Trivulzio (la Baggina), dal Poldi Pezzoli ai Martinitt, Milano è da sempre la capitale della filantropia italiana. Oggi, a tirare le fila con visione globale c’è Fondazione Cariplo, che mette nel piatto delle iniziative filantropiche oltre 160 milioni ogni anno. Oggi e domani la Fondazione organizza la conferenza “Breaking bad (habits) - How can foundations move from silos to shaping future innovation ecosystems?” del Research Forum 2024, il forum di ricerca a cui aderiscono le più importanti organizzazioni filantropiche europee. A promuoverla è Philea, l’ente con sede a Bruxelles a cui aderiscono le fondazioni del continente. Milano per due giorni diventa quindi “capitale” della filantropia internazionale e laboratorio di pensiero e confronto.