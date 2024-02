Il nuovo Rapporto sulle migrazioni 2023 della fondazione Ismu: non male

La Lombardia è al primo posto per concentrazione di cittadini stranieri, ma nel paese non c'è né invasione né emergenza. L'Italia resta una terra di passaggio per migranti e rifugiati, che preferiscono altri paesi con maggiore integrazione e opportunità

Milano capitale extraeuropea. Dal nuovo Rapporto sulle migrazioni 2023 della fondazione Ismu, presentato martedì scorso alla Camera di Commercio, emerge il record di concentrazione dei cittadini stranieri in Lombardia, dove vive quasi un quinto di tutti i residenti con background migratorio in Italia: un milione e 176 mila di cui mezzo milione nella provincia di Milano. Dopo aver raggiunto nel 2019 il picco di 5 milioni e 962 mila, al primo gennaio del 2023 gli stranieri nel nostro paese sono scesi a 5 milioni e 775 mila con un aumento dei residenti e una diminuzione degli irregolari a causa della minisanatoria del 2020. All’interno di un quadro statistico nazionale che ribadisce un trend di lieve decrescita e una sostanziale stabilità della presenza straniera in Italia, la Lombardia rappresenta il polo più attrattivo per chi è immigrato, nato o cresciuto nel nostro paese. In sintesi: l’invasione sbandierata dal governo che ha dichiarato guerra ai migranti sul globo terraqueo non viene confermata dai dati e neanche l’emergenza perché l’Italia è una terra di passaggio per migranti e rifugiati che preferiscono Paesi con maggiori opportunità di inserimento.