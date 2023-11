Taxi, mille nuove licenze: il piano (ipotetico) di Milano per somigliare un po' a Barcellona. Riuscirà?

Qualche numero è d’obbligo per inquadrare il tema. A Milano ci sono 4.855 taxi, o meglio licenze di guida, le stesse dal 2003 quando l’allora sindaco Albertini ne chiese 500 nuove senza però neppure ottenerle tutte, a causa dello scontro furibondo scatenato dai tassisti. Da allora la città ha raddoppiato il flusso dei turisti, è cresciuta di circa 150 mila abitanti, ha moltiplicato il calendario degli eventi ormai disseminati in tutte le settimane ma le licenze restano 3,5 ogni 1.000 abitanti. Se il servizio era già inadeguato 20 anni fa oggi è del tutto insufficiente, basta fare una chiamata di notte o nel fine settimana per rendersene conto. A inizio mese è arrivato anche il richiamo dell’Antitrust che in una nota inviata a Palazzo Marino ha stigmatizzato la “diffusa e strutturale inadeguatezza del numero delle licenze attive rispetto alla domanda del servizio taxi”, che genera tempi “eccessivamente lunghi” di attesa. Ma non è tutto, per l’Autorità garante della concorrenza non basta più un aumento del 20 per cento delle licenze previsto dal decreto Asset del governo, occorre una cifra superiore.

