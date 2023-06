Le molte diaspore centriste al lavoro per salvare il metodo Ursula. Gelmini e gli altri

L'eterno moderato in fermento. La due giorni del Ppe a Roma, per ragionare sulla costruzione di un centrodestra europeo. Sabato a Milano convegno dei popolari di area riformista per evitare il naufragio della "maggioranza Ursula"

L’area dei moderati è in eterno fermento e mentre oggi e domani a Roma i vertici del Ppe (Forza Italia in testa) parteciperanno a una due giorni di studio – scelta che vuol essere propedeutica alla costruzione di quella maggioranza europea di centrodestra che sta tanto a cuore a Giorgia Meloni – a Milano (alle Stelline), sabato si daranno convegno i popolari di area riformista. Ci saranno Mariastella Gelmini (schierata con Carlo Calenda), Alessandro Alfieri (responsabile per le riforme della segreteria Schlein, ma assai vicino a Stefano Bonaccini e da sempre interlocutore attento dell’area moderata), suor Anna Monia Alfieri, attentissima al mondo delle scuole, Emma Fattorini, Carmine Pacente. Obiettivo rivitalizzare l’area (trasversale) dei popolari e cercare un comune denominatore per evitare il naufragio della “maggioranza Ursula” che ha governato il Parlamento europeo negli ultimi anni. Un cacciavite infilato negli ingranaggi del progetto meloniano di spostare l’asse della politica europea più a destra, ma un segnale forte anche all’area popolare ben presente nel centrodestra. Gelmini e Alfieri non perdono di vista la situazione italiana, dove – mentre nel Terzo polo prevale la pace armata – nel Pd i cattolici, i popolari e gli ex renziani che non digeriscono la segreteria Schlein dopo la batosta delle amministrative guardano con preoccupazione alle europee.