Un tetto per i “transitanti”, silenziosi e in fuga. Il comune aiuta

Un paio di scarpe da tennis abbandonate a fianco del letto, forse perché chi le ha lasciate aveva bisogno di un bagaglio leggero per ripartire. Appartengono a uno dei tanti migranti “transitanti”, viandanti del terzo millennio, che si fermano a Milano per pochi giorni – il tempo di tirare il fiato – prima di proseguire e cercare di raggiungere la Francia, la Germania, i paesi Scandinavi. Con quella speranza nel cuore di cui ieri ha parlato Papa Francesco all’Udienza generale perché “senza speranza non si può vivere”, ha detto il Papa. Il comune di Milano ha appena affidato uno spazio in via San Marco, nel cuore della città, alla Fondazione Fratelli di San Francesco per dare accoglienza notturna ai migranti che non vogliono essere identificati per non essere costretti a restare in Italia, come previsto dal controverso trattato di Dublino. Si tratta di movimenti secondari che hanno sempre suscitato polemiche perché, in teoria, il compito di ospitare ed esaminare la richiesta di asilo di una persona che entra irregolarmente in territorio europeo deve essere del primo Stato in cui mette piede. Per tantissimi migranti, il nostro paese è solo una terra di passaggio. E Milano è un crocevia per andare altrove.