Capitali della Cultura a Bergamo e Brescia significa anche 33 Compassi d'oro

La mostra dal titolo “Le fabbriche pensanti” si può visitare al Palazzo della Ragione, in un racconto straordinario capace di intrecciare le due città. E un ruolo di primo piano lo giocano, come sempre, i volontari

Bergamo e Brescia, le Capitali unite della Cultura. Ma in questi territori cultura significa anche fare, progettare, guardare il futuro. Così l’anno capitale porta con sé anche una mostra straordinaria, per il significato, che si intitola “Le fabbriche pensanti. Storie di Compassi d’Oro da Bergamo a Brescia”, allestita a Palazzo della Ragione nella Sala delle Capriate. Alla cui realizzazione e gestione contribuisce in modo importante il volontariato – i Volontari per Brescia e Csv Bergamo, un’altra delle “culture” di queste terre. Sono 32 i prodotti realizzati dalle aziende di Bergamo e di Brescia che dal 1954 ad oggi si sono aggiudicati il Compasso d’Oro, il più antico e autorevole premio di design a livello mondiale, ideato da Gio Ponti con lo scopo di mettere in evidenza il valore dei prodotti del design italiano ai suoi albori. A questi 32 prodotti si aggiunge un 33esimo premiato: il simbolo della Regione Lombardia, disegnato da Noorda, Sambonet, Tovaglia e Munari.