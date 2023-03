Raccontare per immagini Valentina Cortese, l'“ultima diva”. Una mostra

All'attrice è dedicato un allestimento al Palazzo Lombardia dal 2 al 26 marzo. Foto che celebrano non solo il suo imprendibile carisma, ma anche la sua anima malinconica

Di lei, “l’ultima diva divina”, Milano non si dimentica. Valentina Cortese, la milanese che ha portato il nome della città nel mondo, avrebbe compiuto cento anni il 1° gennaio 2023 e a lei è dedicata la mostra “Valentina Cortese - Album di famiglia. Immagini inedite di una diva”, a cura di Elisabetta Invernici e Antonio Zanoletti, allestita allo spazio IsolaSET di Palazzo Lombardia dal 2 al 26 marzo. L’esposizione ripercorre l’evoluzione umana e professionale di Valentina Cortese, attraverso il materiale dell’Archivio Zanoletti-Cortese, con notizie e fotografie mai pubblicate prima d’ora. A partire dallo scatto mitico di Ghitta Carell, una delle più grandi fotografe del secolo scorso, scelto come immagine rappresentativa della mostra, perché ben esprime l’anima profonda di Valentina Cortese. Gli oltre sessanta scatti in mostra realizzati dai più grandi fotografi internazionali (Giovanni Gastel, Pierluigi, Bob Krieger, Maria Mulas, Pietro Pascuttini, Fiorenzo Niccoli, Luxardo, Luigi Ciminaghi, Roberto Granata, Angelo Frontoni, Arturo Ghergo), raccontano la storia pubblica e privata dell’attrice, il suo celebrato carisma, la strepitosa eleganza ma anche un’anima malinconica capace tuttavia di momenti di grande euforia.