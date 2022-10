L'epoca d'oro immobiliare è finita, prepararsi in fretta al futuro 

Aste deserte e rinvii, per Palazzo Marino un guaio. Investire costa troppo per le imprese, e i mercati stanno a guardare

Solo tre anni fa accadeva che un’asta per il cosiddetto Pirellino, il vecchio grattacielo comunale che domina via Melchiorre Gioia, scatenasse una competizione degna di un film con ben quattro concorrenti che effettuarono 85 rilanci da 500 mila euro ciascuno. Alla fine la spuntò Coima con l’offerta monstre di 193 milioni, 125 in più rispetto a una stima dell’immobile di appena 6 anni prima. Quell’operazione è stata un po’ il simbolo di una stagione in cui il mercato immobiliare andava a gonfie vele, consentendo a Palazzo Marino di incassare cifre da record: si coglievano i frutti di un piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare – così veniva definita con pudore l’applicazione dei prezzi di mercato – che curiosamente era stato portato avanti dalle amministrazioni di centrosinistra dopo una gestione lassista del centrodestra.