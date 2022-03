Bergamo e Brescia insieme come Capitale della cultura. Un gran progetto “di cura”

Le due città lombarde hanno presentato ufficialmente il dossier per ospitare l'edizione 2023. Regione Lombardia contribuirà con 6 milioni di euro per le iniziative e le infrastrutture, compresa una ciclabile tra le due province

Non si sono mai amate. La rivalità tra Brescia e Bergamo si porta sulle spalle 900 anni di storia (anche il calcio: il Guardian l’ha definito “il derby della Lombardia”). Ma dalla primavera del 2020, le due città si sono unite nella tragicità della pandemia alla quale hanno saputo dare una risposta corale identica: “E’ una bella provocazione crescere insieme”, ha detto il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono. “E’ la prima volta che Capitale italiana della Cultura non è una sola città, ma due che lavorano insieme”, ha risposto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. E se raramente hanno remato nella stessa direzione, per diventare un’unica anima e un unico corpo, per raggiungere l’obiettivo, è stato facile trovare l’intesa.