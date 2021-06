La destra non c'è

Mancasse solo il candidato, al centrodestra, sarebbe il male minore. E anche se improvvisamente Matteo Salvini dovesse tirar fuori dal cilindro un mago, che abbia la formuletta magica per interpretare il pensiero del cinquanta per cento dei milanesi (memo per i partiti e candidati: Milano è sempre contendibile, è stata di centrodestra e di centrosinistra, e Beppe Sala lo sa bene). E anche se Giorgia Meloni decidesse di lasciar perdere la balcanizzazione della coalizione di destra almeno nei territori del nord, in una battaglia nazionale che a Milano è prematura. E se anche Silvio Berlusconi, che fa sapere di stare meglio, auguri, si rivelasse una volta di più il grande bomber che è sempre stato, e partorisse dalla mente di Giove – come lo chiamava un tempo Gabriele Albertini – un altro Gabriele Albertini. E se anche tutto questo arrivasse a termine, con il parto cittadino più complicato degli ultimi quindici anni, quello di trovare il candidato che non c’è, il problema non sarebbe comunque risolto. Anzi.

