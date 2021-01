Il Salotto di Brera vende, entra nell'e-commerce e rilancia. Una storia di moda milanese

L'azienda ceduta a Giglio Group per 1,2 milioni. "Entriamo in una nuova fase di crescita per diventare ancora più grandi", ci dice l'imprenditrice Stefania Mariani

Con la pandemia comprare abiti online è diventata un’abitudine che ha in parte salvato i consumi del settore moda. Le vendite globali hanno fatto registrare nel 2020 un calo compreso tra il 15 e il 30 per cento a seconda delle aree geografiche (l’Europa è il continente più colpito), mentre quelle su internet sono raddoppiate (dal 16 al 29 per cento), come emerge da un recente rapporto di McKinsey. Così è nato un trend anticiclico che nella crisi economica generale fa emergere grandi e piccole storie di successo. Una di queste è il Salotto di Brera di Stefania Mariani.

Pubblicità

Pubblicità