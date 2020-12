5 stelle di Natale

Mentre si va solidificando il nome di Roberto Rasia Dal Polo come candidato del centrodestra che piace alla Lega (dicono: se Silvio Berlusconi si prende Roma con Bertolaso, strada spianata), e mentre nel centrosinistra Beppe Sala si è mangiato pure i Verdi in un sol boccone (vegetariano) e la sinistra dura e pura si sfalda e si sgretola (chissà se l’ineffabile Laforgia fonderà il trentesimo partito in cinque anni), che cosa fa il Movimento cinque stelle, che è pur sempre il partito che governa l’Italia in coalizione con il Pd? Certo, il partito Di Maio sotto la Madonnina non ha mai avuto molta presa. Ma l’opzione milanese è cruciale ancora una volta in ottica nazionale, perché se Zingaretti fa il patto su Roma e su Napoli, chissà che cosa può avvenire qui. Stefano Buffagni non ha mai smentito la voce che lo dava candidato sindaco per il partito.

