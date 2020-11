Cos'è e cosa vuol essere Fondazione Bpm. Parla Ambrosoli

Partiremo da un progetto di supporto all’educazione scolastica, ma ci impegneremo anche in iniziative di assistenza sociale, sanitaria e culturale per andare incontro alle nuove fragilità che stanno emergendo nel territorio milanese. Anche in questa pandemia il terzo settore continua a svolgere un ruolo determinante nonostante venga ciclicamente messo sotto pressione da interventi normativi, come quello previsto dalla bozza di Bilancio 2021, dove si interviene in maniera tale da mettere in scacco l’idea stessa del mutualismo che ne rappresenta un principio fondante”.

