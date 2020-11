Dal “modello Milano” al modello ricostruzione

Chiuso in curia in quarantena, l’arcivescovo Mario Delpini ha mandato ai milanesi un messaggio di speranza e sorriso, che però, in sintesi, potrebbe essere anche preso come la base di un programma elettorale, chiunque sarà il prossimo sindaco: “Non serve la mappa del disastro ma quella della ricostruzione. Capiamo come fare per risollevare tutti”. Parole che fanno pensare al grande sindaco Antonio Greppi, ma quantomai attuali: Milano era il “modello Milano” che correva, anche se bisognoso di qualche importante manutenzione. Ora invece a Milano serve un “modello ricostruzione”. Da qui deve partire ogni agenda, al di là degli schieramenti.

Pubblicità

Pubblicità