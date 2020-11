Infrastrutture, il catalogo è questo. Cosa chiedono le imprese

“Papà non è che ci abbia pensato su molto. E’ venuto da me e mio fratello e ci ha detto che si era fatto un regalo – spiega al Foglio Andrea Dell’Orto – Ci ha spiegato che aveva donato 400 euro a ciascuno dei dipendenti”. In epoca di Covid c’è un posto in Brianza dove “la gente vuole venire a lavorare”