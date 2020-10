L'impresa è possibile

Nel cuore della smart city, sotto il grande hangar della Sea di Linate, Assolombarda qualche giorno fa ha messo in scena (in occasione dell’annuale assemblea) il suo spirito migliore: quello che sa guardare avanti, oltre le difficoltà e gli interessi di bottega. Perché raccontare il tessuto produttivo delle imprese, la passione e il coraggio di chi lavora, guardando alle sfide del futuro e al rilancio dell’economia, è una scelta coraggiosa. Per questo che gli industriali lombardi hanno scelto di mostrare di sé e del proprio carattere le eccellenze, e hanno realizzato una mini serie tv dal titolo “Qui ogni impresa è possibile”, che racconta le vocazioni industriali, differenti, dei territori: Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia. La scrittura della serie è stata affidata allo storico, conduttore e scrittore inglese, John Dickie, che ha scritto di storia culturale dell’Italia ed è autore di programmi di successo per la Bbc e History Channel.

