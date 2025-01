La copertina del Foglio Review dedicata a Cecilia Sala: "Libera"

L'illustrazione di Giulia Neri in anteprima a Che tempo che fa. Il numero sarà in edicola dal 25 gennaio

A febbraio il Foglio Review è dedicato a Cecilia Sala, la giornalista del Foglio e di Chora media rientrata in Italia mercoledì 15 gennaio dopo 21 giorni di detenzione illegittima nel carcere di massima sicurezza di Evin, in Iran. La copertina è stata disegnata da Giulia Neri, che la racconta qui, ed è stata mostrata in anteprima ieri durante l'intervista di Cecilia a Che tempo che fa, sul Nove. Il numero sarà in edicola con il Foglio dal 25 gennaio.