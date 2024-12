Le nostre persone del 2024. Ascolta il nuovo podcast del Foglio, dal 24 dicembre

Politica, musica, sport, cultura. 36 ritratti per ripercorrere i 365 giorni appena trascorsi. Buon ascolto!

Il terrore del 7 ottobre e i nuovi equilibri in medio oriente, il secondo anno di guerra in Ucraina e la rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca. Poi l’Italia, con il governo di Giorgia Meloni che spegne due candeline e le (solite) baruffe politiche nostrane. E Jannik Sinner che vince tutto. Ma anche la musica e la Chiesa, la cultura pop e l'innovazione scientifica. Il 2024 è stato un anno ricco di eventi e personaggi che ricorderemo a lungo. Abbiamo provato a raccontarlo, attraverso i protagonisti che hanno segnato le vicende degli scorsi mesi. In questo podcast, ogni "fogliante" ha scelto la sua “persona dell’anno”: 36 ritratti per ripercorrere i 365 giorni appena trascorsi.



