Cosa c'è nel Foglio della moda di ottobre

La moda scende, letteralmente in campo. Terreno, coltivazioni, difesa dei mari. Ma anche la volontà di controllare in toto la filiera produttiva e di usare questi investimenti come (potente) leva di marketing. Questi sono i temi del numero di ottobre del Foglio della moda, il mensile a cura di Fabiana Giacomotti che trovate giovedì 6 ottobre in edicola in allegato al quotidiano.



L'editoriale è di Lorenzo Bertelli. head of corporate responsibility di Prada.

Nel Foglio della moda di ottobre c'è anche Nadia Terranova che racconta il suo amico geniale Marco De Vincenzo, alla sua prima sfilata per Etro. Storia di un'amicizia nata al liceo, che prosegue tuttora, fra libri e moda di successo.