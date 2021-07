Chi è Lorenzo Castore, l'autore della nostra copertina sulla finale degli Europei

Oggi nella nostra copertina c'è un'opera disegnata per il Foglio dall'artista Lorenzo Castore, per immortalare la scena del gol di Leonardo Bonucci contro l'Inghilterra. Qui una descrizione di chi è Lorenzo Castore, a cura del nostro Francesco Stocchi.

Chi è Lorenzo Castore, autore della nostra copertina

Lorenzo Castore nasce a Firenze nel 1973. Non è ancora ventenne che si trasferisce a New York. Lì comincia a fotografare per strada. Torna in Italia, e poi nel 1999 si reca in Albania e Kosovo dove fotografa gli anziani serbi imprigionati in un monastero ortodosso. Sviluppa un proficuo senso di frustrazione e disillusione riguardo al fotogiornalismo e la fotografia da notizia. Decide quindi di non andare più dove le cose stanno accadendo ma dove le cose sono accadute. Guarda alla fotografia di Josef Koudelka, impara da Anders Petersen, sviluppando nel tempo uno stile proprio, dove un bianco e nero ricco di contrasti racconta meglio le zone di confine della vita umana. Immagini di corpi, sempre in relazione che non informano ma raccontano di un profondo, imponderabile umanesimo.