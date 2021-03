Sta arrivando un nuovo podcast. Molto europeo

EuPorn - il lato sexy dell’Europa è il nuovo appuntamento settimanale realizzato assieme a Storielibere per raccontare l’Unione europea, questo matrimonio straordinario e litigioso tra 27 nazioni

EuPorn - il lato sexy dell’Europa è il nuovo podcast del Foglio e Storielibere, nato dalla rubrica curata da Paola Peduzzi e da Micol Flammini. Racconta l’Unione europea come un romanzo sul matrimonio straordinario e litigioso tra 27 nazioni: tradimenti, passioni, fughe, ritorni, amori a prima vista e amori che non c'è verso di far funzionare.

EuPorn era nato nel 2019 come una newsletter per le elezioni europee, poi è diventato un approfondimento settimanale con molti contributi di intellettuali e commentatori europei e ora si trasforma in voce. Vi aspettiamo ogni giovedì sul nostro sito, su storielibere.fm e sulle app di ascolto.