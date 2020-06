L'arte dell'Europa. Un'opera di Mimmo Paladino con il Foglio

L’arte dell’Europa. Sabato 6 giugno il Foglio uscirà con un numero da collezione: sarà avvolto in un’opera d’arte dedicata all’Europa disegnata in esclusiva per noi da Mimmo Paladino. Sarà la prima di una serie di “copertine” inedite, opere di grandi artisti italiani e internazionali.

Paladino, oltre 50 anni di carriera alle spalle, è un pittore, scultore e incisore tra i più apprezzati a livello internazionale. Dapprima interessato alle manifestazioni più strettamente concettuali dell'arte, dopo essersi avvicinato alla fotografia e aver fatto ritorno alla pittura, diventerà a pieno titolo esponente della Transavanguardia, movimento artistico riconosciuto ufficialmente nella seconda metà degli anni 70 dal critico Achille Bonito Oliva. Il ritorno alle più tradizionali figure pittoriche confluirà nella partecipazione di Paladino alla "Internazionale Triennale für Zeichnung" a Breslavia, nel 1977. Ed è da quel momento che inizierà a esporre nelle principali gallerie d'arte al mondo.

(Domenico Paladino, Montagna di sale, 2011)

Il Moma di New York, la Tate Modern Gallery di Londra e la Biennale di Venezia sono alcune di queste. Ma grande notorietà gli hanno regalato anche installazioni come la "Montagna di sale", in piazza del Plebiscito a Napoli, negli anni Novanta. O la "Montagna di vendita" in piazza del Duomo a Milano (2011). O, ancora, il progetto per la costruzione della chiesa di Gibellina dopo il terremoto del 1968, in cui ha lavorato a stretto contatto con Arnaldo Pomodoro. Tra le varie arti nelle quali si è cimentato figura anche il teatro: grazie a una collaborazione con il regista Mario Martone, ha curato le scenografie per spettacoli quali l'Edipo a Colono. E il cinema, con la regia del Don Quijote, suo film d'esordio del 2005.

(San Francesco - Mimmo Paladino, 1993)