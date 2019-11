Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricarlo anche qui dalle 23 di venerdì).

Abbiamo abolito il lavoro - La favola malinconica di due giovani, Vincenzo e Caterina, che pur avendo la possibilità di costruirsi un avvenire, preferiscono starsene al calduccio del reddito di cittadinanza. Una storia siciliana - di Giuseppe Sottile

La stirpe di Piketty - Una french theory economica ha invaso l’America con idee radicali su diseguaglianze e mercato. Duflo, Saez, Zucman e gli altri - di Mattia Ferraresi

La globalizzazione europea - Orlando Figes racconta quando siamo diventati un’unica civiltà. Ma ci consegna anche il naufragio - di Giulio Meotti

Caccia grossa - Sull’Appennino emiliano assediato dai cinghiali ci si sfida a chi ne uccide di più, ma loro aumentano lo stesso. Ora scende in campo anche Salvini - di Luca Gambardella

Il grande romanzo della tv - La “Storia critica” di Aldo Grasso: comunque la si prenda, una meravigliosa macchina delle meraviglie - di Mariarosa Mancuso

Una mostra a Londra - Il fascino proibito dell’irrealtà. Ecco i cabaret degli artisti - Una fioritura di locali interconnessi, da Parigi a Teheran. Un secolo fa, il mondo fu investito da un flusso di energia che sperimentava e innovava tra performance, poesie, musica, maschere, legni intagliati e dipinti - di Ugo Nespolo

Il pop non è morto - È solo in ritardo. Da Battisti ai Beatles, le piattaforme streaming fanno tornare in classifica vecchie hit che piacciono pure ai ragazzini - di Salvo Toscano

Il volto dell’italiano medio - Odiarlo, e poi innamorarsene. Guardarlo attraverso le fotografie di Baldini e scoprire qualcosa in più di noi - di Claudio Giunta

Rosso Trump - Da Valentino all’avvocato del presidente. Parla Matt Tyrnauer, che ha rinunciato al giornalismo per dedicarsi ai documentari - di Michele Masneri

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso delle ultime uscite nelle sale

Ci ricorderemo di quell'eretico - Leonardo Sciascia non ha scritto solo della Sicilia ma del mondo intero. A trent’anni dalla morte la sua lezione continua a scontentare tutti. Le giuste eresie contro il pensiero unico. Un catalogo - di Nadia Terranova