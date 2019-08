Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì)

Non moriremo di rabbia. Oltre l’indignazione e la rissa, c’è un mondo che va a caccia di un antidoto alla polarizzazione politica e culturale. Qualche tattica per scavalcare il cancello, ricordandoci di portare il cuore e di fare rumore - di Paola Peduzzi

L’inutile monito. Otto anni fa la lezione della Bce contro l’Italia ci salvò dalla crisi ma non dai populisti. Oggi la storia rischia di riproporsi - di Stefano Cingolani

Divisa et impera. Così il comandante dell’Arma, Giovanni Nistri, ha placato la bestia giustizialista e ha fatto ordine nella confusione dello stato di diritto - di Marianna Rizzini

S’abbatte la tangenziale. Qui muore l’utopia autostradale. L’orrenda Roma di Kenzo Tange. Dopo vent’anni ecco il martello della Raggi. Dall’ecomostro aereo della Tiburtina si lanciava Fantozzi per prendere l’autobus al volo. Dopo la demolizione nascerà un prato verde, ma non ci crede nessuno - di Michele Masneri e Andrea Minuz

L’inverno della cultura. Il sublime reazionario Jean Clair piange la terra natale: “Siamo nell’epoca in cui tutto è distrutto” - di Giulio Meotti

Il tweet totalitario. Un libro denuncia la dittatura del demos, un mostro con una testa liberale e una populista - di Mattia Ferraresi

La normalità della tetta. È finita l’èra del silicone e del reggiseno push up. Pure il celebre marchio Victoria’s Secret si arrende - di Fabiana Giacomotti

Battisti sulla Luna. Il 1969 è anche l’anno della rivoluzione della musica italiana. Capelli ricci e foulard al collo, oggi i cantautori sono tutti figli suoi - di Salvo Toscano

Il comico antipatico. Fa ridere ma ha pure il posto fisso. E’ campione del mondo di Monopoly. Chi è Nicolò Falcone, stand up comedian tra i più promettenti d’Italia - di Simonetta Sciandivasci

In guerra contro Wojtyla. La riforma dell’Istituto voluto da Giovanni Paolo II per difendere Humanae vitae dall’assalto dello spirito del tempo nasconde una battaglia più furente. Quella per il destino della chiesa - di Matteo Matzuzzi

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso delle ultime uscite nelle sale.