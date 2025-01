Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

La scelta di Israele. Dove la storia si ripete e sempre come tragedia. Su dieci terroristi liberati, otto tornano a uccidere. Il prezzo atroce che da mezzo secolo il paese ostaggio dell’odio deve pagare per continuare a esistere - di Giulio Meotti

Non solo Musk. Esiste ancora un’America terra di opportunità. Ecco i paperoni che sono venuti dalla miseria. Investitori, petrolieri e ideatori di app - di Maurizio Stefanini

Il fratello venuto dal West. Ambientalista, appassionato di cucina e del suo cappello. È Kimbal Musk, e risolve problemi (di Elon) - di Michele Masneri

Ghiacci roventi. Storia, geografia e ricchezze della Groenlandia dai vichinghi a Donald Trump. Quanta gola fa il passaggio a nord-ovest - di Stefano Cingolani

Il Super Bowl della pace. L’unico argomento di cui Biden e Trump potevano parlare civilmente. Arriva il match che per un po’ placherà le divisioni - di Marco Bardazzi

Madri e figlie. Un corpo a corpo fatto di continui slanci, stacchi, rimandi. Adriana Cavarero sfida la filosofia della maternità, antica e contemporanea - di Donatella Borghese

L’antimafia imbalsamata. Mentre i boss cambiano faccia e chi li denuncia è sotto scorta, i vecchi santoni pensano a come succedere a se stessi - di Gerry Palazzotto

Dieci donne uccise dai nazisti. Ah, quante lacrime e corone per una strage inventata. Quando riaprirà il Ponte dell’Industria a Roma, tornerà anche la targa per quelle presunte martiri della Resistenza? Ecco perché non ci sono prove di un massacro raccontato per la prima volta negli anni 90 - di Francesco Palmieri

I miei gioielli. Torna in libreria Gerald Durrell, una vita per la natura. E uno humor irresistibile nel raccontare scimmie, cani, gatti, uccelli e famigliari - di Sandra Petrignani

La rivincita delle quarantenni. Come la fascia d’età più avanzata può trainare la stagnante natalità italiana. Numeri, ragioni e prospettive - di Roberto Volpi

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso