Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

L’Italia tra i primi nello spazio. Gioca un ruolo di punta nella space economy e gira intorno alla Terra con i suoi astronauti. Ma l’Europa ha perso molte occasioni. Intanto Musk occupa la bassa quota e le telecomunicazioni. Cosa fare per non restare indietro - di Stefano Cingolani

Il Musk del ’900. La parabola di Henry Ford, l’imprenditore che rivoluzionò l’auto e fece del suo giornale un megafono per il peggiore antisemitismo - di Siegmund Ginzberg

L’azzardo di Mr. Amazon. Jeff Bezos punta tutto sulla sfida spaziale a Musk, a colpi di razzi. Com’è cambiata la sua immagine pubblica - di Marco Bardazzi

Il dissidente dei due mondi. Boualem Sansal, il Solzhenitsyn islamico da due mesi prigioniero del regime algerino. E della paura dei benpensanti - di Giulio Meotti

America burning. Non c’è solo Los Angeles che continua a bruciare. Fuochi, incendi e pompieri nei film e nei romanzi statunitensi - di Michele Masneri

Napoli vs Napoli. Una narrazione selettiva pompa il turismo e l’immagine scintillante della città. Ma i problemi atavici restano intoccati. Pagano i giovani - di Antonio Pascale

C’è un Salvini da promuovere. A dispetto delle polemiche sui treni, ecco la maturazione riformista del ministro. Il buon lavoro sul codice appalti, le proposte per sbloccare il Pnrr e i tecnici a cui si è affidato. Più qualche idea per affrontare la congestione ferroviaria - di Giorgio Santilli

Il giorno in cui Fini e i suoi abbandonarono il Msi, “la casa del padre”. Fisichella il professore, Tatarella lo stratega, poi tutti i colonnelli del leader. Dissidenti, sopravvissuti e dimenticati. Trent’anni fa la svolta di Fiuggi, che per molti avversari non fu mai abbastanza - di Pierluigi Battista

L’amante di Hugo. Léonie d’Aunet, che sollevò lo scrittore dalla depressione e fu la prima donna a raggiungere l’Artico. La Francia conquistata dal suo diario - di Francesca d’Aloja

Il genio dell’improvvisazione. Cinquant’anni dal “Köln Concert”, quando Keith Jarrett cambiò la grammatica del pianoforte. Un incantesimo jazz - di Mario Leone

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso