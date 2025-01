Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

In edicola e in digitale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Urlare “Cecilia libera”. Rispettare il silenzio, mantenere il fiato, costruire un muro, coltivare la certezza del ritorno, fare rumore. La rete di “consiglieri” internazionali che il Foglio ha costruito per raccontare la detenzione e l’assenza di Cecilia Sala - di Paola Peduzzi

La notte d’oro. Quando l’olimpo della musica americana si riunì per registrare “We Are the World”. La sfida più grande: lasciare l’ego all’entrata - di Marco Bardazzi

Straricchi e genuflessi. Non solo Musk. Anche Zuckerberg e Bezos si sono inginocchiati a Trump. E’ il nuovo corso del capitalismo americano - di Stefano Cingolani

Lusso & Flop. Attenzione a gioire per le perdite di paperoni come Arnault e Pinault: il rischio è che a pagare sia l’occupazione in Italia - di Fabiana Giacomotti

Dimenticare Charlie Hebdo. Gli slogan erano solo aria fritta e la penna era un bianchetto. A dieci anni dall’attentato, l’autocensura ha vinto - di Giulio Meotti

Fossili bugiardi. Le orme scoperte in una cava inglese ci riportano alle origini della paleontologia. Quando i dinosauri erano un puzzle - di Nicola Contarini

Diamanti fatti in casa. E poi libri, serie, spettacoli dell’inarrestabile Ferzan Özpetek, il turco che ha trovato Hollywood a Cinecittà - di Michele Masneri

L’uomo che vide l’invisibile. Il mondo nuovo creato da Marconi. La mostra al Vittoriano celebra il genio che gettò le basi della comunicazione senza fili: globale, istantanea, iperconnessa. La figura pubblica, il radiotelegrafo, e i “marconisti” sulle navi - di Massimiano Bucchi

Magico Bowie. Ziggy Stardust e il Duca Bianco, inglese, berlinese ed extraterrestre, umorismo e dannazione. Le cento vite dell’ultimo Lazzaro del pop - di Vittorio Bongiorno

Quel che resta delle suore. Badanti, domestiche e con “faccia d’aceto”. Com’è incompreso, oggi, il genio antico e sapiente delle religiose - di Matteo Matzuzzi

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso