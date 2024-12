Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

In edicola e in digitale

Questo fine settimana nel giornale ci sono tredici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

La restauration populista. Come modernizzare un paese che non vuole? La Francia ringhia contro Macron, Barnier cade sul deficit. Ma non è l’economia l’ammalata transalpina: è la politica. Anatomia di una crisi che rischia di contagiare l’Europa - di Stefano Cingolani

Korean Drama. Sei ore di legge marziale e una stagione politica che sembra una serie tv. Le vere intenzioni di Yoon e la minaccia che arriva da Nord - di Giulia Pompili

Sette anni nel buco nero. L’ex senatore Stefano Esposito racconta il suo calvario giudiziario, tra accuse infondate, intercettazioni illegali, gogna e sofferenze umane: “Il magistrato che sbaglia deve pagare”. La rinascita nel nome di Bruce Springsteen - di Ermes Antonucci

Libri hip hop. Un festival musicale con poco pubblico e una serie cinese: cosa ci dicono di un’editoria che uccide il dialogo in nome della purezza ideologica - di Daniele Rielli

Meglio nobili che ignobili. Principi, duchesse e “pantere di Vigna Clara” in “Noblesse oblige”, nuovo romanzo comico di Enrico Vanzina. Colloquio - di Michele Masneri

Black Country. Musica dei bianchi cantata dai neri? L’album di Beyoncé ha sfondato, ma i premi ufficiali del genere lo snobbano. Pregiudizi duri a morire - di Marco Bardazzi

La nuova vita di re Lear. Gabriele Lavia e lo Shakespeare che parla al mondo di oggi, tra vecchi e giovani, guerra e pace. Intervista - di Marianna Rizzini

Nobel a metà. Nel ’74 il premio per l’Economia andò, oltre che a Myrdal, ad Hayek. Una svolta liberale dopo anni di sbornia keynesiana - di Alberto Mingardi

Gli occhi di Giotto e Francesco. Il restauro della Cappella Bardi a Santa Croce. I segreti della pittura, l’Opera e la campagna #Giving4Giotto - di Maurizio Crippa

Le anime nomadi di Francesco Clemente, pittore giramondo. La mostra a Palazzo Esposizioni, metafisica, spirituale, mistica. Non una visione solitaria, ma l’esperienza di stare dentro all’opera. Colloquio con un artista dallo sguardo luminoso - di Vittorio Bongiorno

Molti nemici, molto Musk. Vede avversari ovunque, un po’ reali un po’ immaginari. Da dove viene il suo rancore: gli amori, gli ex alleati, la politica - di Pietro Minto

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso