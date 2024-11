Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

In edicola e in digitale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Parliamone tra amici. Chi li legge più i libri? L’importante è presentarli nel circolo che conta, dove nessuno si dà del lei e non si capisce chi sta facendo un favore a chi. Il caso Caffo a Più libri, più liberi, i salotti televisivi, la fastidiosa retorica sul merito - di Andrea Minuz

Sendero al buio. Altro che luminoso. Il socialismo del XXI secolo non esiste più, i leader della sinistra sudamericana si accapigliano. Lulisti e chavisti - di Maurizio Stefanini

Il fantasma del patriarcato. Più scompare, più sembra essere ovunque. Lo evocano sul clima, in biologia, in matematica e perfino per Mozart - di Giulio Meotti

Webpolitics, addio. Beppe Grillo defenestrato da un clic del suo ex esercito militante. Parabola di un presunto futuro distopico che abbiamo alle spalle - di Marianna Rizzini

La demografia differenziata. Di figli se ne fanno pochi dappertutto, ma le regioni non sono messe tutte allo stesso modo. Ecco com’è possibile - di Roberto Volpi

L’altra muraglia. La censura in Cina: tutti sanno che c’è ma nessuno ne parla. E conviverci è naturale. Racconti dall’Università di Xi’an - di Giorgio Caravale

Il retrobottega dell’antimafia. Là dove la caccia ai boss fa allentare le regole. Persino Angiolo Pellegrini rinviato a giudizio: era un uomo di Falcone - di Riccardo Lo Verso

Ci sono pure gli oligarchi buoni. Un catalogo italiano. Il pantheon di Giuseppe De Rita, anche lui “oligarca per caso”. Così le figure a cavallo tra società civile e politica sono un antidoto alla verticalità del potere. Erano molte nella Seconda Repubblica. E oggi? - di Stefano Cingolani

Magic Agatha. Per la Christie sono in libreria il Meridiano e una corposa biografia. Anche la sua personalità è un enigma da risolvere. Amori e misteri - di Sandra Petrignani

L’inganno del Successo. La risposta italiana a “White Lotus”; colloquio con Pappi Corsicato, il regista di "Inganno", la serie in onda su Netflix - di Michele Masneri

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso