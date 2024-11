Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

In edicola e in digitale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Milano la brutta litigiosa. La città del riformismo ben temperato, la città che sapeva mettere al centro le scelte condivise, è diventata un cattivo specchio dell’Italia: due parti politiche estremizzate, ideologiche e incattivite. Esempi di un guaio - di Maurizio Crippa

Marco & Bettino. Va bene Berlinguer, ma ora vogliamo un film sui dioscuri della sinistra che aveva (spesso) ragione. Una sceneggiatura senza santini - di Pierluigi Battista

India per principianti. Xanax per la colpa di viaggiare quando gli altri lavorano e clacson che dicono: sono qui con te. Abbandonarsi a Jaipur - di Annalena Benini

Amen per i boss. Da don Cozzi che raccoglie le memorie di Brusca a Mario Frittitta. Dal gesuita Pintacuda a padre Sorge. Il difficile dialogo con l’oscurità - di Gery Palazzotto

Il Dio della frontiera. Sullo sfondo del voto cattolico che ha premiato Trump c’è la lotta irrisolta tra il senso religioso e il neopaganesimo - di Matteo Matzuzzi

L’altra Angelica. Balabanoff, che fu amante del Mussolini dell’Avanti! e diede lezioni di oratoria a Lenin. Alberto Toscano racconta la nonna del socialismo - di Donatella Borghesi

Nella soffitta di Anne Frank. Gli ebrei di Amsterdam ci raccontano la fine dell’illusione multiculturale. “Questa non è più la nostra città” - di Giulio Meotti

Dazi o non dazi? Successi e disfatte delle guerre commerciali. Certo che dobbiamo preoccuparci per le minacce dall’America. Ma per quanti danni collaterali possa fare, Trump finirà per punire se stesso. Da Hoover a Lighthizer, la storia insegna - di Stefano Cingolani

Il canto ferito. Chopin, la nostalgia per la Polonia e per le melodie popolari della sua gioventù. Il pianoforte era il suo confidente più intimo - di Stefano Picciano

Anatomia del piacere. C’è quello naturale e quello appreso con la cultura. Poi l’“esperienza di flusso”. Gli studi sul cervello, i trucchi dell’evoluzione - di Mattia Manoni

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso