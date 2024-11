Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

In edicola e in digitale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Brivido Trump sulla Germania. Mentre il governo semaforo va in pezzi, l’America si prepara ad alzare dazi contro un’economia tedesca già in crisi a partire dall’auto. La spaccatura est-ovest, le ragioni per preoccuparci in Italia e i modi per vendere cara la pelle - di Stefano Cingolani

Fecondo Israele. Uno stato occidentale in tutto meno che nel tasso di fertilità. Le ragioni di una “demografia della resistenza” (i totalitarismi non c’entrano) - di Roberto Volpi

Nudi contro il potere. Da san Francesco a Lady Godiva, chi si è svestito per protestare. Oggi le immagini di Ahoo Daryaei scuotono Teheran - di Maurizio Stefanini

Santi ma impuri. “Greco cerca greca” di Dürrenmatt è una commedia dell’ingenuità infranta. Ma niente rivoluzioni, solo un esempio di adattamento al caos - di Mariano Croce

Le chat del nostro scontento. Ci sono quella di governo e quella di opposizione. Ma il vero incubo è il gruppo WhatsApp delle mamme - di Michele Masneri

La sorella devota. Isabelle Rimbaud accudì il fratello nell’agonia. Non le si perdona il tentativo di “appropriazione”, ma la sua fedeltà fu incrollabile - di Francesca d’Aloja

Il Baroni rampante. Nessun allenatore da esordiente con la Lazio aveva mai vinto 11 partite su 15 della stagione. I segreti di un equilibrista - di Malcom Pagani

Sfida inglese a Mussolini. La spia era un prete del Vaticano. Una storia raccontata per la prima volta, tirata fuori da una stinta cartellina dell’Archivio centrale dello stato. Così i servizi fascisti si ingegnarono contro Croft-Fraser, alto papavero di Pio XII - di Francesco Palmieri

Sbirri di Sicilia. Sciascia ne ha raccontati di memorabili. Oggi Giuseppe Governale, generale dell’Arma, si mette sulle loro tracce. Attitudine e solitudine - di Maria Pia Farinella

Da dove arriva il nuovo kitsch. La volgarità è una cosa, il vitalismo che si ribella al grigiore borghese è un’altra. Da Trump al “Rheingold” scaligero - di Fabiana Giacomotti

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso