Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Giornalismo d’inchiesta e fuffa. Una volta c’erano Sergio Zavoli e Joe Marrazzo, oggi la capoccia di Sangiuliano e la vuota puntata di “Report” distillata un po’ alla volta. Poi i bluff di Giletti e il metodo “Iene” che ha contagiato ogni indagine televisiva - di Andrea Minuz

Jazz and Stripes. Quando Dizzy Gillespie si candidò alla Casa Bianca. Cosa può raccontare quella pazza campagna elettorale all’America di oggi - di Paolo Valentino

L’americano ignoto. Per anni gli States sono stati per noi dollari, jeans e Coca-Cola. Oggi? Le incognite che pesano sulla nostra comprensione - di Stefano Cingolani

Per Israele parlo io. Eylon Levy si è messo a capo di una rivoluzione comunicativa in un paese che ha sempre pensato di essere troppo odiato per essere capito. Intervista - di Micol Flammini

Rimasugli di un sinodo. L’assemblea voluta dal Papa s’è chiusa tornando ai princìpi d’inizio pontificato. Di certo, non è stata il Vaticano III - di Matteo Matzuzzi

Il costume perduto. Non è gossip e non è cronaca mondana. Torna “Le pervestite”, Camilla Cederna e il ’68. Ma anche oggi ce ne sarebbe da raccontare - di Michele Masneri

Gli anni d’oro del Guercino. La breve magnifica èra del Papato Ludovisi, una rivoluzione a Roma. In mostra alle Scuderie del Quirinale - di Maurizio Crippa

Fisica, metafisica e misteri di una partita a scacchi. Che strano, il campione Czentovic raccontato da Zweig nella sua “Novella”, privo di ogni finezza. Ma apre una breccia in un mondo di significati, bellezza e passione. Seguiamolo nella sua arte - di Massimo Adinolfi

Non solo Monica. In “Inganno”, la Guerritore si lega a un uomo molto più giovane di lei. Tutti i precedenti letterari, da Fedra a Marguerite Duras - di Donatella Borghesi

Dove fioriscono le Rosalie. Palermo celebra la santa patrona con l’arte, un dialogo fra antico e contemporaneo. Il valore sociale della devozione - di Valentina Bruschi

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso