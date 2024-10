Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

In edicola e in digitale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Quel che resta di Colle Oppio. Storia, miti, personaggi e interpreti della sezione dove si è formata la classe dirigente di Fratelli d’Italia al governo. Trent’anni dopo di quella comunità di destino resta una una guerra tra fazioni per il potere. Caso Giuli docet - di Simone Canettieri

Libera Corte. Quante volte la Consulta si è dimostrata un argine a populismo e giustizialismo. Le sentenze, le scadenze e l’assalto della politica - di Stefano Cingolani

La Mussolini dei diritti. Maternità surrogata, caso Spano, corpo delle donne. Parla la nipote del Duce, e dice anche una cosa di destra - di Michele Masneri

L’oro di Hezbollah. Oggi Israele bombarda le banche dell’organizzazione terroristica che è sempre stata tra le più ricche. Ecco da dove vengono i soldi - di Maurizio Stefanini

Immigrati, in America è tragedia. Da noi invece è una farsa. Perché gli Stati Uniti si rivoltano contro l’immigrazione che fu all’origine delle loro fortune - di Siegmund Ginzberg

Tintoria loquace. Tinti e Rapone mettono su uno spettacolo per chi ha nostalgia della vecchia tv: quella con le conversazioni. Il podio degli ospiti migliori - di Claudio Giunta

Da criminale a criminologo. Vidocq, un passato da scavezzacollo e una carriera da investigatore. Ispirò Balzac, Poe e le attuali tecniche di indagine - di Massimiano Bucchi

Hezbollah e Hamas, ecco chi li sostiene in occidente. Intellettuali, politici e giornalisti. Chi cerca alibi, chi depista, chi marcia sotto i vessilli del jihad. Uno strano arcipelago di utili idioti che per Sinwar e Nasrallah non lesina pietà e ardore - di Giulio Meotti

Facce fiamminghe. Anversa celebra James Ensor in quattro diversi musei. Maschere e specchi, tentazioni e figure salvifiche. Le regole dell’arte riscritte - di Fabiana Giacomotti

Lui a destra, lei a sinistra. La guerra dei sessi pesa in politica, l’elettorato spaccato in tribù di genere. C’entrano (anche) gli anni del MeToo - di Ginevra Leganza

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso