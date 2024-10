Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

In edicola e in digitale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Il successore che non c’è. Con il concistoro di dicembre, Papa Francesco avrà nominato l’ottanta per cento degli elettori al futuro Conclave. Ma nulla è deciso né blindato. Anche perché la categoria del cardinale “bergogliano” non esiste - di Matteo Matzuzzi

Ma la macchina no. I giovani che comprano auto sono sempre meno. Ma non è solo colpa della Generazione Z se il mercato è in crisi. Indagine - di Stefano Cingolani

Intramontabile Bagaglino. Da Berlinguer ad Andreotti alle mille interpretazioni di Mussolini, l’eterna ossessione del cinema per i sosia - di Michele Masneri

Gogna rossa. Doversi dimettere per aver scritto che una donna con il pene non è una donna. Succede a Livorno. La versione di Simone Lenzi

Il doppio gioco di Oppenheimer. Padre della bomba atomica, e anche militante comunista e spia. Sembrava una calunnia ma gli storici dibattono ancora - di Paolo Valentino

Il grasso Balzac. Una mostra a Parigi racconta l’odissea di Rodin nel tentativo di scolpire lo scrittore come lo vedeva lui. Pance, vestaglie e ipocrisia - di Giulio Silvano

La tv s’è mangiata i comici. Quant’è difficile far ridere al tempo dei secondi contati sui social. Satira scomparsa, e il pol. corr. non c’entra - di Andrea Minuz

Tammurriata nera: storia di una canzone e dei figli della guerra. Napoli e dintorni, 1944. Soldati americani che scomparivano, adolescenti divenute precocemente donne, e coraggiose. Nicolardi e Mario seppero raccontare il dramma con ironia in un brano dalle mille reincarnazioni - di Francesco Palmieri

Croce, il redivivo. Un quaderno a lungo rimasto segreto con un poemetto di Hugo illumina le origini del filosofo liberale. Storia di una rinascita - di Annamaria Guadagni

Lo sconosciuto di Volpedo. Un film e nuove mostre per scoprire Giuseppe Pellizza, oltre il quadro più celebre del Novecento italiano - di Maurizio Crippa

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso