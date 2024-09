Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Le mille e una notte di Lollo. Nove giorni di festa e mirabilia per Francesco Lollobrigida, ex cognato d’Italia. Prenotata l’intera isola di Ortigia per il G7 Agricoltura e per un gigantesco Expo chiamato “Divinazione”. In prima fila Al Bano e il cerimoniere Bruno Vespa - di Carmelo Caruso

Belle, ciao. C’erano una volta le donne afghane. Oggi hanno perso anche la voce, dimenticate da chi vaneggiava di “sorellanza” e “talebani inclusivi” - di Giulio Meotti

Cani e gatti nel Terzo Reich. Spietati con gli esseri umani, i nazisti erano compassionevoli verso gli animali. Propaganda e fake news (fino a oggi) - di Siegmund Ginzberg

Darwin economics. La biologia prima della ragione: la propensione naturale allo scambio, la concorrenza che serve alla cooperazione. In memoria di Paul Rubin - di Gilberto Corbellini e Alberto Mingardi

Il mestiere dell'amante. Boccia e le altre (o gli altri): un ruolo complicato e spesso ingrato. Clandestinità, bugie e promesse, famiglie allargate - di Francesco Palmieri

Problemi esplosivi. L’Ucraina in guerra con il tritolo dei proiettili alle stelle. Le micro bombe per Hezbollah. Il paradosso di Nobel. Passeggiata in un campo minato - di Maurizio Stefanini

A telecamere separate. A porte chiuse ecco l’ennesimo episodio della guerra dei Murdoch. Questa volta nel tempio del divorzio - di Michele Masneri

Un'impresa del Belpaese barcolla? Un barbaro la salverà. Ma non tutto è conquista. E se i gruppi stranieri hanno fatto ampio shopping in Italia, l’Italia non è stata da meno, anzi: nell’ultimo decennio il valore delle nostre acquisizioni oltreconfine è stato superiore - di Stefano Cingolani

Sognando Oriana. Journalisme, mon amour. Le stanze e le scale del Messaggero, dove la passione di una ragazzina si è trasformata in realtà quotidiana - di Sandra Petrignani

La città delle donne sole. Chi ci torna e chi ci resta. Le Meloni e la donna qualunque. Quant’è cresciuta la declinazione femminile della parola single - di Ginevra Leganza

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e la Mostra del Cinema di Venezia raccontata da Mariarosa Mancuso