Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Il partito di Dio. Sepolta la Balena bianca e spariti i riferimenti storici, i vescovi italiani tornano protagonisti nel dettare l’agenda. Dall’immigrazione all’autonomia, fino al premierato: per il governo poche rose e tante spine - di Matteo Matzuzzi

Il Giuli pensiero. Egemonia, sì, ma in che senso? Ecco le idee del nuovo ministro della Cultura, alla ricerca di una “destra anti vannacciana e non infantile” - L'introduzione a "Gramsci è vivo. Sillabario per un'egemonia contemporanea" di Alessandro Giuli

Netanyahu contro tutti. Bestia nera della stampa mondiale, sotto mandato dell’Aia e delle piazze: la solitudine di Bibi e d’Israele - di Giulio Meotti, con un'intervista di Fiammetta Martegani a Anshel Pfeffer

Invincibile Elsa. Con le pensioni che pesano sul prossimo bilancio pubblico, la Fornero si prende la sua rivincita. Cento miliardi risparmiati in dodici anni - di Stefano Cingolani

La trappola della mezzamafia. Commemorare gli eroi uccisi nella guerra ai boss non basta. Le strade di Palermo abbandonate dallo stato e l’esempio da dare nelle scuole. La prospettiva di una preside di Sperone, quartiere piagato da illegalità e spaccio - di Antonella Di Bartolo

Blu Submarine. Storia di Eugen von Ransonnet-Villez, il Jules Verne della pittura. Fu un pioniere dell’arte subacquea e dell’illustrazione scientifica - di Massimiano Bucchi

Sul red carpet col ministro. Alla Mostra del Cinema di Venezia pensando a Roma e al caso Boccia. Divi, antidivi, e gli occhiali della Repubblica - di Michele Masneri

Macché milioni e miliardi. Il grande potere della matematica sta nello zero. Storia di una rivoluzione: quella della numerazione posizionale, che ha permesso i calcoli più strabilianti. E poi il sistema decimale e quello binario, alla base della teoria dell’informazione - di Roberto Volpi

Patmos in musica. Sull’isola il festival che non ti aspetti, con Schubert e Brahms. E uno storico pianoforte che come sia arrivato qui è un mistero - di Alberto Mattioli

Un cammino lungo 30 giorni. Cronache dalla via per Santiago. La civiltà degli spagnoli, il senso della fatica e il fascino di una vacanza poco fotogenica - di Gery Palazzotto

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e la Mostra del Cinema di Venezia raccontata da Mariarosa Mancuso