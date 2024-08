Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale.

Metafisica berlingueriana. A 40 anni dalla morte del leader del Pci si accende la macchina della nostalgia. Che esisteva già mentre era in vita, immortalata da Luigi Ghirri. Libri, film, spettacoli, TikTok. Un mito che va bene per tutti: ognuno ha la sua versione – di Andrea Minuz

Lincoln era gay. Il docufilm “Lover of Men” corrobora la tesi. Ma chissà perché c’è qualcuno che grida alla lesa maestà. La comunità queer esulta – di Paolo Valentino

A ciascuno il suo cappotto. Dal camel coat di Delon e Brando al logoro pastrano di Gogol’, il feticcio del paltò rivelatore. Un capo senza tempo – di Francesco Palmieri

Sindacato cercasi. Sonnecchia mentre c’è da battagliare per una profonda riforma della contrattazione. Le raccomandazioni dell’Ue, il nodo dei salari – di Stefano Cingolani

I diari della motosega. Pareggio di bilancio e crollo dell’inflazione. Dopo nove mesi di tagli e austerity Milei resta popolare in Argentina - di Luciano Capone

La mia Spagna. La fuga dal pater familias siciliano, la transizione democratica, l’amore per i poeti. Il racconto di un luogo che significava libertà – di Maria Pia Farinella

L’antimafia delle farfalle. E dei farfalloni. La Trattativa? Non ne parla più nessuno. Dieci anni persi nella ricerca della verità su Borsellino – di Riccardo Lo Verso

Queste le bugie che l’ecologia bio-illogica mette in giro per spaventarci. La retorica dell’apocalisse. Dalle api in pericolo, che sarebbero le uniche agenti dell’impollinazione nel mondo, agli Ogm, bestia nera di chi non si rende conto che anche in natura tutto si modifica. Catalogo contro l’isteria - di Antonio Pascale

Mozart, l’ignoto. Quant’è difficile ricostruire la vita interiore del compositore: niente sentimenti nelle epistole, e la sua musica è purificata da ogni confessione – di Stefano Picciano

La voce del gelsomino. Arooj Aftab regna sulla notte con canzoni e confessioni, arpa e rivelazioni amorose. Dal Pakistan al mondo – di Vittorio Bongiorno

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e la Mostra del Cinema di Venezia raccontati da Mariarosa Mancuso