Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Il paese dei tre ori. Ferragosto a Roncadelle, detta anche Roncadallas. Tra i centri commerciali e il rinascimento sportivo, il comune bresciano che ha dato tre campioni alle Olimpiadi di Parigi. Parla De Gennaro, oro nella canoa – di Michele Masneri

Profumo d’Obama. Così la campagna elettorale di Kamala Harris sfrutta le strategie che portarono Barack alla Casa Bianca. Nonostante le differenze – di Giulio Silvano

I missionari dell’alfabeto. Così la stampa si rivelò una potente arma per evangelizzare il Nuovo Mondo. Traduzioni e resistenze indigene – di Giorgio Caravale

Avanti, sorelle. La sororité celebrata alle Olimpiadi ma mortificata dalla pretesa inclusività del gender. Dieci femministe firmano “Vietato a sinistra” – di Donatella Borghesi

L’Italia è tutta un festival. Più di mille in tutta la penisola, sono la prosecuzione dei talk con altri mezzi. Da Aosta a Leuca, è l’ospite che conta – di Ginevra Leganza

La neve che uccide. Arriva la serie “L’Eternauta”, dal fumetto argentino che disegnava l’imperialismo come una nevicata radioattiva. L’autore, un desaparecido – di Maurizio Stefanini

La teologia del fifty fifty. Attualità della scommessa di Pascal sull’esistenza di Dio. Dove si ferma la scienza, dove comincia la speculazione – di Roberto Volpi

Baby gang e ragazzi assassini. Come punirli, come salvarli. Dalla Londra di Dickens alle rivolte xenofobe in Inghilterra, dai besprizornye sovietici alla gioventù bruciata di Putin. Così la criminalità minorile mette in crisi i benpensanti e scatena l’odio – di Siegmund Ginzberg

Voglia di luce. Rileggere Else Lasker-Schüler nell’anno dell’Italia ospite d’onore alla Buchmesse. L’elemento ebraico e quello tedesco incarnati nella lirica – di Cettina Caliò

L’ecologia bugiarda del Garda. Eldorado della vacanza performante, bici e vela, sport green. E’ l’ennesima illusione della modernità consumistica – di Camilla Baresani

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso