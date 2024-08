Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Henry Scott Tuke, "All Hands to the Pumps", 1888 (Wikipedia)

Questo weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

In nome del popolo italiano. C’è stato un tempo in cui l’eresia garantista attecchiva non solo a sinistra, ma persino nella magistratura. Poi la “questione morale” e Mani pulite hanno spazzato via tutto. Fino al corteo a Genova contro l’avversario arrestato - di Pierluigi Battista

Il terzo partito. In passato i libertari americani riuscirono a influenzare le elezioni. E Trump ha chiesto il loro voto. Che aria tira oltre il bipartitismo - di Michele Magno

Controllati a vista. La vita degli inviati, a volte presi per spie, altre volte spie per davvero. Tra Israele e Iran è già guerra di intelligence - di Siegmund Ginzberg

Il campo largo. Da Capalbio a Orbetello, sull’Aurelia tra la sinistra tennistica e la dorsale tirrenica. Colloquio sotto rete con Giuliano Amato - di Michele Masneri

Todos romanzeros. Nessuno legge ma tutti scrivono. E nella fiera delle vanità non c’è un erede dei grandi autori civili come Manzoni e Sciascia - di Maria Pia Farinella

Teste di corvo. Amati da Konrad Lorenz, sono uccelli intelligenti e adattabili, e a volte problematici. Ma il loro legame con l’uomo è ancestrale - di Mattia Manoni

Tutto in un’estate. Non solo siccità. La Sicilia è piagata da rifiuti, incendi, collegamenti fatiscenti e cenere dell’Etna. Mancano solo le locuste - di Paolo Mandarà

Fedele e disobbediente salvatore: Max Brod, l’amico che custodì il genio di Kafka. Entusiasmo, energia e ottimismo, così aveva conquistato lo scrittore praghese. Il talento di fiutare il talento altrui. Grazie al suo “tradimento” possiamo leggere “Il processo” e “Il castello” - di Francesca d’Aloja

Profumo d’antico. La madeleine di un sapone che mio padre non mi faceva usare e le pubblicità di “Carosello” che oggi finirebbero in tribunale - di Fabiana Giacomotti

In questo mondo di sabbia. Il materiale di cui meno si parla e che più ci serve. Storie di cemento e calcestruzzo contro la retorica catastrofista - di Antonio Pascale

I fantasmi del ring. Pugni della consistenza dei sogni ma che pesano come il piombo. Da Sugar Ray Leonard ad Ali, a Imane Khelif - di Francesco Palmieri