Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale

Questo fine settimana nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Il talento del luogo comune. Bastano i social e la fascinazione per il Medioevo a spiegare il successo di Alessandro Barbero? Forse no: c’entra l’archetipo del professore comunista. E allora ecco le dirette con Dibba e l’invettiva sul “capitalismo dilagante” - di Andrea Minuz

Truffa inclusiva. I “Queer for Gaza” non sono un mistero buffo. E’ la follia dei nostri paladini della diversità: la vita è bella e l’amore vince sempre – di Giulio Meotti

Aiuto, il debito ci soffoca. Quello italiano crescerà ancora, a dispetto delle promesse del governo. Le proposte di Palazzo Sella per governarlo – di Stefano Cingolani

I due Niccolò. Machiavelli cinico calcolatore, ma come politico sul campo e come stratega militare lasciava a desiderare. L’indagine di Alessandro Campi – di Maurizio Stefanini

Le parole per dirlo. Storia di Franco Di Mare, raccontata da lui poco prima che l’alieno male incurabile lo portasse via. Ripubblichiamo oggi in sua memoria questi ricordi di guerra e di vita, di amore, dolore e amarezza – di Marianna Rizzini

Farmaci & nuvole. Luke Howard ai primi dell’800 smise il camice per osservare il cielo. Cirri, cumuli e strati sono parole sue. Una rivoluzione meteorologica – di Massimiano Bucchi

I colli rossi d’America. “Rednecks” di Randy Newman volava leggera sulle contraddizioni di certi bifolchi razzisti, sì, ma democratici – di Marco Ballestracci

Illustri misteri. Le scomparse lontane e vicine di Ettore Majorana e Federico Caffè. Sciascia e Rea hanno indagato e dubitato del suicidio: resta il convento – di Roberto Volpi

Le luci di Partenope. La nuova vita della mitica sirena: dal suo corpo prese forma Napoli. Chi la celebra oggi, da Sorrentino al rap – di Francesco Palmieri

Guadagnino Confidential: la mia Hollywood pasta e patate. Bertolucci, Fellini, Visconti, il cinema americano. Ricette e mitomanie. In cucina con l’autore di “Challengers” che avrebbe voluto essere cuoco. Ma “un grande cuoco” - di Michele Masneri

Moka d’autore. William Kentridge a Venezia si autoritrae come “coffee-pot”. A colloquio con l’artista sudafricano che ama il ruggito del silenzio – di Giuseppe Fantasia

La reunion del secolo. Il “Polittico Agostiniano” di Piero della Francesca, un capolavoro andato disperso quattro secoli fa, torna unito per la prima volta nella storia. Il “miracolo” del Poldi Pezzoli e del sistema di Milano, e un mistero svelato – di Maurizio Crippa

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e il Festival di Cannes raccontato da Mariarosa Mancuso