Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale

Questo fine settimana nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Una tv piccola piccola. Stratagemmi, teorie, tattiche. E lacrime, tante lacrime. Sembra la caduta degli dei, ma tra Rai e Mediaset (e pure Discovery) lo psicodramma dei palinsesti è ormai inversamente proporzionale allo share perduto – di Michele Masneri

Vietato ridere. Nella nuova “dittatura dei virtuosi” l’umorismo è in grave pericolo. Cadono comici, sceneggiatori e vignettisti. I “Muppets”? Razzisti – di Giulio Meotti

Il paradiso dei controllori. Non solo la Corte dei conti: dai Tar al Consiglio di stato, i magistrati burocrati bloccano la politica a colpi di bollini – di Stefano Cingolani

Westminster in love. L’ultimo scandalo rinverdisce una tradizione del Parlamento inglese (ma il puritanesimo non era finito?). La lunga lista dei porcelloni – di Alberto Mattioli

Nel regno della matematica. Princeton ha raggiunto il suo primato grazie ai soldi delle fondazioni. Una lezione su come si finanzia la ricerca – di Roberto Volpi

Le pretoriane. Ecco le deputate repubblicane fanatiche di Trump: antisemitismo, fucile in spalla e no agli aiuti all’Ucraina. Altro che conservatrici – di Giulio Silvano

L’architetto della sabbia. L’utopia urbana di Paolo Soleri in Arizona, tra il Mediterraneo e i pellerossa. Il documentario di Vittorio Bongiorno – di Maurizio Stefanini

Paranze di musica. Riapre a Napoli il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo. Oggi come al tempo di Pergolesi, salva i ragazzi dalla strada – di Francesco Palmieri

La divina dei due mondi. La grandiosa tournée dall’America all’Italia per celebrare i 100 anni di Maria Callas. Storia di una voce ineguagliata – di Stefano Picciano

Le utopie di Musk e Bin Salman. Il grande sogno dei miliardari è far nascere le città come funghi. Il centro per gli operai del patron di Tesla e quello per nababbi del principe saudita: è l’urbanistica del futuro? I precedenti storici lasciano dei dubbi: non basta la tecnologia per attrarre gli abitanti – di Fabio Bogo

Addio al laureato. “Seven Psalms” è il disco che stacca Paul Simon dal personaggio di Dustin Hoffmann. A ottantadue anni si è immerso nella Bibbia – di Marco Ballestracci

Il sogno del Rinascimento. Una mostra a Villa Farnesina racconta l’alba incompiuta di Raffaello e Agostino Chigi, fra cristianità e mondo classico – di Maurizio Crippa

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, i festival e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso