Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Laurits Tuxen, "A Summer's Day at Skagen Sønderstrand, Denmark" (Wikipedia)

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì)

L’automobile? Un inferno. I gas, la Ztl, i 30 all’ora. Ma c’è dell’altro: la macchina è stata per un secolo il mito di individualismo, libertà e gioia di vivere. Ora per l’estetica green e moralista è divenuta simbolo di morte. Nel mirino l’automobilista maschio tossico – di Maurizio Crippa

Ragione & vanità. I vizi degli intellettuali? Esibizionismo e spregio del senso comune. Li ha smascherati Paul Johnson, storico e amante della libertà – di Alberto Mingardi

Il bello della Dc. Da Fanfani a Forlani, al democristiano mancato Di Maio. E poi i Papi, i santi e le fanciulle. Casini unchained – di Michele Manseri

Una su mille. Un nome da ricordare fra le “madri della patria” citate da Meloni: Rosalie Montmasson, unica donna che sbarcò in Sicilia con Garibaldi – di Maurizio Stefanini

Il pianista con tre mani. Così Napoli riscopre la memoria del grande Sigismund Thalberg: uno studio svela la sua mummia immacolata – di Francesco Palmieri

Brivido coniugale. Il matrimonio della donna più bella del mondo è sul filo del rasoio. Ammaniti intreccia scandalo e ricatti. La tempesta della “Vita intima” – di Antonella Lattanzi

Piove, farfalla ladra. Un battito d’ali da Pechino a New York. Così la teoria del caos ha rivoluzionato il meteo, la scienza e la letteratura – di Massimiano Bucchi

Le arti che hanno fatto il ’900. Picasso e Chanel a Parigi, quattro mani al servizio della bellezza. Cinquant’anni fa moriva il grande pittore. Due mostre a Madrid hanno raccontato le sue amicizie: con Coco ma anche con Julio González, il maestro che gli insegnò i segreti della scultura – di Ottavio Di Brizzi

Le dolci pantere. Ammiccano, resistono al MeToo, svettano sui social. Da Kardashian a JLo, ecco le dive che spingono oltre il confine i giochi della seduzione – di Ginevra Leganza

Ode a un pittore dimenticato. Lorenzo Lotto, messo in ombra da Tiziano per secoli. Il poeta e anima affine Francesco Scarabicchi ha rimediato all’oblio – di Cettina Caliò

Le belle e le bestie. Prima delle foto per Vogue, Erwin Blumenfeld aveva immortalato l’orrore della guerra e del nazismo. I suoi scatti in mostra a Parigi – di Marina Valensise

I naufraghi del Bardo. Non solo “La tempesta”. Il mare di Shakespeare è sempre in tumulto, micidiale come il Mediterraneo di oggi – di Siegmund Ginzberg

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso