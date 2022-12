Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

N. C. Wyeth, "Blubber Island, Maine" (Wikipedia)

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola

Le cose che ho imparato. Buoni propositi per l’anno nuovo e auguri ai ladri della stazione Termini: che troviate sempre tasche vuote. Contro classifica di quel che non è importante: addio senso di colpa, complotto e vendetta. Grazie, goccine - di Annalena Benini

Il gioco dell'io non io. Un po’ mago un po’ artista, Derek DelGaudio crea uno spettacolo che scuote l’identità dei partecipanti, i loro segreti e i loro desideri – di Vittorio Bongiorno

Il Capodanno dei bei tempi. Come sono cambiati i ricevimenti dal brodo di tartaruga: riti, galateo, bon ton. Cos'erano le feste di una volta – di Fabiana Giacomotti

Scrivere di sé. Il norvegese Knausgård e le sue tremila pagine di autobiografia. Poi O’Faolain, Bazlen, Croce. Il diario è una cura per l’io afflitto – di Valentina Fortichiari

S’avanza l’amore social. Glossario dell’erotismo digitale, per un mondo in cui il sesso, quello vero, si fa sempre meno. Specie tra gli adolescenti – di Ginevra Leganza

Gens nova ma non tanto. Catalogo (s)ragionato dei vip che brilleranno anche nel 2023. In televisione e sui social. Chi si ricicla tra Covid e guerra, chi rispunta dopo anni, chi giovanissimo si costruisce il personaggio. E a volte riesce ancora a dare un po’ di scandalo – di Michele Masneri e Andrea Minuz

L’eterno ragazzo. Il premio Mark Twain per la comicità ad Adam Sandler, eroe della classe media. E’ servito un ruolo drammatico per farlo notare dai critici – di Giulio Silvano

L’uomo con l’Humanité in tasca. Storia dell’altro Simenon, che inseguiva la cronaca giudiziaria. In giro col giornale della sinistra per farsi perdonare simpatie nazi – di Siegmund Ginzberg

Immortale Nureyev. La sua energia e il suo divismo hanno cambiato la danza classica per sempre. A trent’anni dalla morte ancora non si trova un erede – di Marinella Guatterini

Perdersi dietro Hieronymus. Che faccia aveva Bosch, il pittore più misterioso dell’altro Rinascimento? Chiacchiere dalla mostra a Milano – di Marco Ballestracci

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso