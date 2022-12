Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Il colore dei soldi. Sembra una magia, la moneta: il mistero che l’avvolge alimenta le bizzarre dichiarazioni di una certa politica sulle banche. Stabile o mutevole? In mano allo stato o al mercato? Indagine sul denaro e la sua dialettica millenaria – di Stefano Cingolani

The Voice of Pd. Il congresso dei democratici come un talent show. Elly Schlein o Bonaccini, chi riuscirà a diventare la suor Cristina del Nazareno? - di Francesco Cundari

I porporati dell’Antimafia. Niente paura, la commissione parlamentare si insedierà. E continuerà la caccia ai fantasmi su indicazione di pentiti pataccari – di Riccardo Lo Verso

La cura del tempo. Robert Smith, leader dei Cure, invecchia nel corpo e ringiovanisce nell’anima. Una parabola dark rock, fino agli ultimi concerti italiani – di Marco Ballestracci

Non guardare i bambini invano. Lo scandalo Balenciaga e la linea tra arte e pedofilia. Perché la moda ha un problema con la rappresentazione dell’infanzia – di Fabiana Giacomotti

Mansfield Forever. Un secolo fa si chiudeva la breve parabola di Katherine, scrittrice triste ma avventuriera. Con i suoi racconti è diventata un’icona moderna – di Sandra Petrignani

Questi nostri ponti invisibili. Conversazioni tra amici che si sono incrociati tra l’Ucraina, la Russia e i loro confini, dove ora c’è la guerra di Putin. Amicizie che viaggiano nel nostro tempo e nello spazio post sovietico che si è trasformato e adattato, dalle rivoluzioni del Maidan fino alla brutale invasione. La risposta mancata alla foto di tre ragazze – di Marci Shore

Gli zar del male. Menzogna e manipolazione dietro al potere dei sovrani assoluti. Ma dal “Boris Godunov” non escono innocenti nemmeno il popolo e l’élite – di Siegmund Ginzberg

Il testimone inascoltato. Ucraina ’33: il reporter Gareth Jones, in barba ai sovietici, assiste all’orrore dell’Holodomor. In occidente non fu creduto - di Francesca d'Aloja

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso