Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

La marcia dei fantasmi. Per quella su Roma, la propaganda fascista gonfiò il numero dei partecipanti. Ma Dino Risi ed Emilio Lussu l’hanno sbertucciata, mostrandone il grottesco concentrato di italianità da operetta. Che oggi ha dei nuovi eredi – di Andrea Minuz

Il rosso e il nero. Libri, convegni, mostre, serie tv. Il 2022 è stato l’anno di Mussolini ma anche di Pasolini. Il culto dei due corpi dell’Italia non muore – di Michele Masneri

Soprintendenze in trincea. Il presidio del patrimonio paesaggistico tra fame di rinnovabili e Pnrr da attuare: vincolo o tutela? Un’indagine – di Marianna Rizzini

Doppia tortura. Solgenitsin raccontò il destino degli ex prigionieri di guerra russi: tornati in patria, venivano condannati per tradimento. Con Putin accade di nuovo – di Maurizio Stefanini

Salvate il soldato Musk. Dai satelliti di Starlink, vitali per la resistenza ucraina, al piano di pace applaudito da Putin. Ora si diletta anche con Taiwan – di Eugenio Cau

Le parole del mondo. Alla Fiera del libro di Francoforte si parla del mestiere del traduttore, migliore là dove non si vede. Perché gli scrittori gli devono molto – di Cettina Caliò

Se un poeta va alla guerra. Il reportage di Auden con il compagno Isherwood nella Cina di Chiang Kai-shek, oggi di nuovo in libreria – di Marina Valensise

Il colle dell'utopia. Anno 1900: sul Monte Verità intellettuali e artisti fuggivano dalla civiltà in cerca dell’armonia con la natura. Una mostra a Firenze – di Marinella Guatterini

Lo stupro che non c’era. Così la ricerca sulle fonti smaschera la storia di Geoffrey Chaucer violentatore, in un Medioevo che appare molto familiare – di Siegmund Ginzberg

Il gran rifiuto alla Meloni. Le élite e la politica. Una storia di amori e tradimenti. Non solo establishment, ma classe dirigente in senso ampio. Oggi dicono no a nomine e candidature, ma il ’900 italiano è pieno di esempi diversi. Come si è giunti a questo? I precedenti e qualche spunto per il futuro – di Stefano Cingolani

Parigi nel pallone. Le inchieste che svelano il torbido dietro l’assegnazione dei Mondiali al Qatar. Ecco cosa lega Sarkò e Platini con “Nak”, presidente del Psg – di Mauro Zanon

Sogni follemente interisti. Il gruppo Suning, proprietario dell’Inter, mette in vendita la squadra. L’anima dei tifosi già pensa in grande – di Maurizio Crippa

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e la Festa del cinema di Roma raccontata da Mariarosa Mancuso