Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Le catene della destra. Il fascismo non c’entra. L’estremismo oggi ha una matrice nuova che coincide con una parola: complottismo. Un mix letale di nazionalismo, antagonismo e minacce alla libertà. Salvini, Meloni e i loro cugini. Un libro in anteprima - Claudio Cerasa

La casa degli eroi. Storia della procura nazionale antimafia. L’aveva pensata Falcone. E’ diventata una fabbrica di candidature per la sinistra manettara - Riccardo Lo Verso

La carabiniera del Cav. Rita dalla Chiesa rinuncia al Gf Vip per un seggio con Forza Italia. Una vita tra Forum e caserma - Michele Masneri

Donne nel mirino. Vengono dall’islam e vivono in Europa, dove sfidano l’odio e i divieti per difendere Rushdie e la libertà. A costo della propria - Giulio Meotti

Donne che ballano da sole. Lo “scandalo” Sanna Marin. Perché una donna che balli e si diverta, libera e vincente, è ancora intollerabile - Fabiana Giacomotti

Il fragile Scholz. La scarsa empatia, la reticenza sull’affaire “cum-ex”, il caso diplomatico con Israele: il cancelliere non ne azzecca una. E piace sempre meno - Flaminia Bussotti

Se il tiranno riscrive la storia. Dugin, il “nazista di sinistra”, e la gara a chi è più nazionalista in Russia. Con un arbitro supremo: ieri Stalin, oggi Putin - Siegmund Ginzberg

Le unions di tutto il mondo in crisi. Lady di ferro? No, grazie. I sindacati spazzati via dall'inflazione. Oggi non ci sarebbe più bisogno né della Thatcher né di Reagan: visti contratti e buste paga, la ricetta per difendersi dalla corsa dei prezzi sembra essere più flessibilità, meno intermediazione - Stefano Cingolani

Un uomo contro. Giovane e vecchio, eterno bastian contrario: riscoprire nei Racconti Giovanni Papini, il padre dello sconcertante nella nostra letteratura - Edoardo Rialti

Note e foto di frontiera. Un viaggio ai confini del mondo con la musica dei C’Mon Tigre e le immagini di Paolo Pellegrin, insieme in un album - Vittorio Bongiorno

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso sulle ultime uscite nelle sale