Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

A qualcuno piace caldo. “Quando la moglie è in vacanza”, “Fa’ la cosa giusta”, “Il grande Gatsby”. Le conseguenze dell’estate torrida in un mondo di birre ghiacciate e tensioni esplosive, perché non valgono più le regole dell’inverno - di Annalena Benini

Italia, America. Agosto di comizi negli Stati Uniti e da noi. La convention di Bush nel 2004 è ancora una lezione per la sinistra: non è così che si fa una campagna elettorale - Marco Bardazzi

Taxi driver all’italiana. Oltre la giungla dei privilegi e le responsabilità della politica, un accordo con le piattaforme è possibile. Indagine - Stefano Cingolani

L’ultimo centro. La cultura della mediazione, la scuola di politica, l’autoironia. Ecco perché il ritorno della Dc, paventato e desiderato, resta impossibile - Francesco Cundari

Memorie di Hong Kong. L’eclissi della città che smentiva Kipling: est e ovest possono incontrarsi. La gelosa Pechino cancella quella libertà - Francesco Palmieri

Specchio tedesco. I settant’anni della Bild Zeitung. Con il suo stile sopra le righe, ha influenzato la politica in Germania come nessun altro giornale - Flaminia Bussotti

La colonna della propaganda. Il monumento che celebra la vittoria di Traiano in Dacia è un manuale per i potenti: la guerra si racconta così - Siegmund Ginzberg

La lezione di Eric Hoffer. Dal populismo alla dittatura il passo è stato sempre breve. Il filosofo “portuale” letto dai presidenti americani. Settant’anni fa spiegava il “conservatorismo degli indigenti” e i movimenti di massa: una rinuncia alla libertà dell’io, troppo pesante da sopportare - Alberto Mingardi

Nick e il suo regno. L’erede del re del rock ’n’ roll di Elvis Presley oggi sorride e fa pace con il pubblico dopo una vita di tragedie. Il concerto a Verona - Vittorio Bongiorno

L’agricoltore geniale. La lotta titanica dello scrittore Guido Morselli con gli editori poco attenti. L’ha fatta finita il 31 luglio di 49 anni fa - Valentina Fortichiari

Doppio Dubuffet. Le molte facce del fondatore dell’Art Brut, antisistema a ogni costo e intelligente uomo d’affari. La retrospettiva al Guggenheim Bilbao - Ugo Nespolo

Com’era araba la Sicilia. Per Sciascia è l’identità più sfacciata dell’isola. Sulle tracce di Ibn Jubayr, in viaggio nel giardino tra due civiltà - Pietrangelo Buttafuoco

Nuovo cinema Mancuso. L'inserto a cura di Mariarosa Mancuso con recensioni cinematografice