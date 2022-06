Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale.

Arianna, l’altra Meloni. Intervista alla sorella d’Italia: la madre che scriveva romanzi, l’infanzia con Giorgia, l’incendio della casa, le parole in codice, la politica e l’amore con Lollobrigida. La militanza a destra. Ma sempre un passo indietro – di Simone Canettieri

Il Grillo velato. Come ogni santone che si rispetti, il padre dei Cinque stelle preferisce non uscire dalla nicchia. Dispensa da lì i suoi oracoli – di Francesco Cundari

Chi ha paura del capitale verde. I populisti si scatenano contro l’impegno ambientalista dei “nuovi Soros”. Ma senza di loro, addio decarbonizzazione – di Marco Bardazzi

Il mito neutrale. In Austria tuonano i critici della politica estera di Vienna. “E’ ora di schierarsi”. Nessun modello per l’Ucraina: lo spiega la storia – di Flaminia Bussotti

Se Dorothy va alla guerra. La Thompson e gli altri. I giornalisti coraggiosi che spiegarono all’America le ragioni per intervenire contro Hitler – di Siegmund Ginzberg

Piazza delle spie. Il caso dell’agente russo pizzicato in Olanda svela le complicazioni delle identità multiple. L’occhio delle intelligence puntato sui tribunali – di Maurizio Stefanini

Processo con rito glamour. Quarant’anni fa scoppiò il caso Von Bülow, e le aule di tribunale cominciarono a competere con “Dynasty” - di Michele Masneri

Scienza e pseudoscienza. Ma non basta un’ansia per chiedere un bonus psicologico. E’ allarme salute mentale, così sembrano indicare i numeri. Però il semplice disagio non è una malattia, e il terapeuta non è un guaritore. Tutti i rischi della società medicalizzata – di Gilberto Corbellini e Alberto Mingardi

Come si diventa un corpo. Per le donne non è mai un processo naturale. Lo spirito delle “Metamorfosi” nei racconti di Julia Armfield – di Gaia Manzini

In fuga dal sé. Quanto narcisismo e sfoggio di tecnica nell’arte di oggi. La lezione dimenticata di Duchamp e Glenn Gould: il gesto della sottrazione – di Ugo Nespolo

Abbasso il dolore. La storia dell’anestesia smaschera i fanatici: i mali del corpo non servono a espiare i peccati. Il favore di due Papi alle cure palliative – di Michele Magno

Non solo canzonette. Metamorfosi del maestro Vessicchio. Sanremo e oltre. Ha composto musica per le stelle, ha trionfato alla Scala – di Francesco Palmieri

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana recensiti da Mariarosa Mancuso