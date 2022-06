Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale

Grand Kyiv Hotel. Il viaggio in treno con Draghi e poi sul pratone di Zelensky. Cronaca surreale di una tre giorni embedded – di Michele Masneri

Guerre spaziali. L’orbita della terra era il luogo della collaborazione e del dialogo, ma sta tornando la competizione. C’entra la Russia, e soprattutto la Cina – di Giulia Pompili

Carri armati a noleggio su Uber. Tour satirico tra le armi del futuro. Mine anti donna (inclusive) e molotov eco bio. Mai più l’atomica: sa di tappo – di Saverio Raimondo

I demoni di Adriano. Ritratto confidential dell’uomo Olivetti e del suo successo. Genio della tecnica, politico velleitario, ebreo in fuga. La biografia di Paolo Bricco – di Stefano Cingolani

Il volto buono del nemico. La sinistra ne cerca sempre uno. Per un po’ fu persino Bossi. Ma tra Conte e Di Maio ha un problema di casting – di Francesco Cundari

Buio in sala. Censurati e dannati, gli ultimi film proibiti parlano tutti di islam. Succede anche in questi giorni a Londra. E i registi vivono minacciati – di Giulio Meotti

Le mille luci della Shoah. La potenza delle immagini contro la tesi dello sterminio “irrappresentabile”. E’ tempo di aggiornare la memoria – di Andrea Minuz

L’altra Ucraina. 1936, quando le sorti dell’Europa si giocavano in Spagna. Prima della Guerra civile c’era stata l’epidemia. Il dilemma: mandare o no armi ai repubblicani aggrediti dalle falangi di Franco? Anche allora diplomazia impotente, propaganda e fake news – di Siegmund Ginzberg

La moda in musica. Siamo immersi in un vortice di immagini e l’indifferenza è dietro l’angolo. Il suono non è più solo una didascalia. Le ricette degli stilisti – di Fabiana Giacomotti

Gadda e i suoi devoti. I giovani che hanno sostenuto l’Ingegnere fino alla morte. A cominciare da Leone Piccioni. Lo rivela un epistolario – di Annamaria Guadagni

Non solo una musa. Dora Maar, ritratta da Picasso ma anche fotografa degli intellò e dei café anni 30. Un “album del nostro inconscio”. Un’asta a Parigi – di Giulio Silvano

La sacra famiglia dei piatti rotti. Nuove frontiere coniugali, dai Ferragnez a Damiano e Giorgia. Ma il processo Depp-Heard è un bagno di realismo – di Ginevra Leganza

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana recensiti da Mariarosa Mancuso