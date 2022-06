Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale

L'ultima trincea di Francesco. Mentre il mondo pensa alle sue ipotetiche dimissioni, il Papa si appresta a rivoltare la curia e il Conclave che eleggerà il suo successore. Con un unico obiettivo, quello di sempre: evitare che si torni indietro – di Matteo Matzuzzi

La legge del voto. Il proporzionale tra ideali di rappresentanza e stabilità di governo. Un dibattito vecchio quanto la democrazia, una sfida per la politica – di Michele Magno

Gli eroi del giorno dopo. Ci sono pure i carabinieri pataccari. Dicono: potevamo catturare i boss prima delle stragi ma ce l’hanno impedito – di Riccardo Lo Verso

Non solo Sandberg. Se ne va la Sheryl che ha reso solido il business di Facebook. Mentori o apprendisti, tutti i “numeri due” al fianco dei geni della tecnologia – di Eugenio Cau

Il populista geniale. Aristocratico della polemica e della politica, storico e critico dell’America. Dieci anni senza Gore Vidal – di Michele Masneri

Masochisti verdi. Effetto Schröder. Ecco chi ha spinto la Germania ad abbandonare il nucleare e consegnarsi mani e piedi alla Russia. Un’indagine – di Giulio Meotti

Il laboratorio dei veleni. Per la Russia, gli americani creano virus in segreto sul suolo ucraino. Torna un classico della disinformazione sovietica – di Luciano Capone

Russia, Europa, Stati Uniti. Tre blocchi, tre banche, tre donne. A ciascuna la sua guerra. Elvira Nabiullina, Christine Lagarde e Lael Brainard alle prese con un rompicapo: frenare l’inflazione senza provocare una recessione. Tutte le tensioni nella grande catena globale – di Stefano Cingolani

Un abbandono non è la fine. Dove l’uomo si ritira, la natura riprende i suoi spazi. Così anche la terra ferita dai bombardamenti può guarire – di Gaia Manzini

Scandalosa Jane. Insieme al marito Paul Bowles attirò a Tangeri la Beat generation. Torna “Piaceri semplici”, il libro di una scrittrice enigmatica e ironica – di Sandra Petrignani

Il culto di Yavin. La nuova serie di “Star Wars” e le sfide per Disney. Oggi la realtà supera la fantascienza grazie ai visionari ispirati da George Lucas – di Marco Bardazzi

E scese dalle stelle E.T. Nel Natale dell’82 Spielberg portò tutta Italia al cinema. La sua formula? Un’implacabile estorsione della tenerezza. La profezia di De Crescenzo: “Rimarrà in prima visione per 50 anni”. Solo l’Unità rimase fredda. Ma poi si ricredette – di Andrea Minuz

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana scelti da Mariarosa Mancuso